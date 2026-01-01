Despliega MeTube con una instalación de un solo clic.
Interfaz web autoalojada para descargar videos de YouTube y más de 1,000 sitios adicionales a través de yt-dlp.
Elige un plan VPS para MeTube
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con MeTube
MeTube es un frontend basado en navegador para yt-dlp que te permite descargar vídeos de YouTube y más de 1.000 plataformas más desde cualquier dispositivo sin instalar software. Admite la selección de calidad hasta 4K, la extracción de solo audio a MP3, la descarga de listas de reproducción y canales, y una cola de descarga en tiempo real con seguimiento del progreso, todo desde una interfaz limpia y adaptada a móviles.
Autoalojar MeTube en tu VPS significa que las descargas se ejecutan a velocidades de centro de datos, los archivos se almacenan en el servidor para su posterior recuperación y el servicio sigue funcionando a medida que las plataformas cambian, independientemente de las extensiones de navegador que se rompen o de las herramientas de descarga comerciales que imponen límites de calidad y requieren cuentas.
Funciones clave de MeTube
Más de 1,000 Sitios Compatibles
Descarga de YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud y más de mil otras plataformas de video y audio.
Calidad Hasta 4K
Selecciona la resolución y el formato exactos que necesitas, incluyendo la extracción de solo audio a MP3 u otros formatos.
Descargas de listas de reproducción
Pon en cola una lista de reproducción o un canal completo para descarga por lotes y deja que el servidor lo procese en segundo plano.
Acceso basado en navegador
No se requiere software cliente — administra las descargas desde cualquier teléfono, tableta o computadora con un navegador web.
Velocidades de descarga del centro de datos
Las descargas se ejecutan en tu VPS a todo el ancho de banda del servidor, liberando tu dispositivo local y tu conexión a internet.
¿Por qué ejecutar MeTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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