Implementa Meilisearch con un solo clic.
Motor de búsqueda de código abierto construido en Rust que ofrece resultados tolerantes a errores tipográficos en menos de 50 milisegundos.
Elige un plan VPS para Meilisearch
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Meilisearch
Meilisearch es un motor de búsqueda de código abierto, rapidísimo, escrito en Rust que devuelve resultados relevantes en menos de 50 ms con tolerancia a errores tipográficos integrada, filtrado por facetas y clasificación personalizable, todo a través de una sencilla API REST. Funciona de inmediato con configuraciones predeterminadas inteligentes, lo que facilita añadir una búsqueda potente a tiendas de comercio electrónico, sitios de documentación y aplicaciones SaaS.
Alojar Meilisearch en tu propio VPS te proporciona CPU y memoria dedicadas para un rendimiento constante de menos de 50 ms bajo carga, indexación ilimitada de documentos a un costo fijo y control total sobre la seguridad y la configuración sin depender de un servicio de búsqueda administrado.
Funciones clave de Meilisearch
Resultados de menos de 50ms
El motor basado en Rust devuelve resultados de búsqueda en menos de 50 milisegundos, incluso entre millones de documentos.
Tolerancia a errores tipográficos integrada
Los usuarios encuentran lo que necesitan incluso con errores ortográficos — no se requiere configuración para activar la corrección inteligente de errores tipográficos.
Filtro facetado
Potentes filtros y facetas permiten a los usuarios refinar los resultados de búsqueda por categoría, precio, etiqueta o cualquier atributo personalizado.
API REST simple
SDKs completos para JavaScript, Python, PHP, Go y más facilitan la integración para cualquier pila de tecnología.
Indexación en tiempo real
Los documentos se pueden buscar inmediatamente después de ser añadidos, sin retrasos en la reconstrucción ni actualizaciones manuales del índice.
¿Por qué ejecutar Meilisearch en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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