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Administrador automÃ¡tico de biblioteca de videos para series de televisiÃ³n â€” descarga nuevos episodios en el momento en que aparecen en los indexadores.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Medusa

Medusa es un servidor de automatizaciÃ³n de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de programas de televisiÃ³n. Rastrea los programas que sigues, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a travÃ©s de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca, todo ello impulsado por una interfaz de usuario web pulida inspirada en SickBeard y SickChill.

Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatizaciÃ³n de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos despuÃ©s de su lanzamiento. Se empareja naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema Servarr mÃ¡s amplio, y funciona con prÃ¡cticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a travÃ©s de plugins nativos.

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Funciones clave de Medusa

Seguimiento de series y episodios

Agrega programas de TVDB, TVMaze o IMDb y Medusa monitorea cada temporada en busca de nuevos episodios a medida que aparecen en los indexadores.

Perfiles de preferencia de calidad

Define la calidad, resoluciÃ³n, cÃ³dec y preferencias de idioma por programa para que la versiÃ³n correcta gane cuando aparezcan mÃºltiples candidatos.

Soporte nativo de indexador

Plugins integrados para indexadores Newznab y Torznab, ademÃ¡s de soporte directo para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent.

BÃºsqueda de subtÃ­tulos

Busca en OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi subtÃ­tulos coincidentes en tus idiomas preferidos despuÃ©s de cada descarga.

AutomatizaciÃ³n de postprocesamiento

Renombra, etiqueta y mueve archivos descargados a diseÃ±os de carpetas compatibles con Plex/Jellyfin/Emby sin clasificaciÃ³n manual.

Â¿Por quÃ© ejecutar Medusa en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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