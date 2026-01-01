Medusa es un servidor de automatizaciÃ³n de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de programas de televisiÃ³n. Rastrea los programas que sigues, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a travÃ©s de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca, todo ello impulsado por una interfaz de usuario web pulida inspirada en SickBeard y SickChill.

Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatizaciÃ³n de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos despuÃ©s de su lanzamiento. Se empareja naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema Servarr mÃ¡s amplio, y funciona con prÃ¡cticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a travÃ©s de plugins nativos.