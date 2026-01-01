Implementa Medusa con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Administrador automÃ¡tico de biblioteca de videos para series de televisiÃ³n â€” descarga nuevos episodios en el momento en que aparecen en los indexadores.
Elige un plan VPS para Medusa
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Medusa
Medusa es un servidor de automatizaciÃ³n de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de programas de televisiÃ³n. Rastrea los programas que sigues, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a travÃ©s de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca, todo ello impulsado por una interfaz de usuario web pulida inspirada en SickBeard y SickChill.
Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatizaciÃ³n de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos despuÃ©s de su lanzamiento. Se empareja naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema Servarr mÃ¡s amplio, y funciona con prÃ¡cticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a travÃ©s de plugins nativos.
Funciones clave de Medusa
Seguimiento de series y episodios
Agrega programas de TVDB, TVMaze o IMDb y Medusa monitorea cada temporada en busca de nuevos episodios a medida que aparecen en los indexadores.
Perfiles de preferencia de calidad
Define la calidad, resoluciÃ³n, cÃ³dec y preferencias de idioma por programa para que la versiÃ³n correcta gane cuando aparezcan mÃºltiples candidatos.
Soporte nativo de indexador
Plugins integrados para indexadores Newznab y Torznab, ademÃ¡s de soporte directo para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent.
BÃºsqueda de subtÃtulos
Busca en OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi subtÃtulos coincidentes en tus idiomas preferidos despuÃ©s de cada descarga.
AutomatizaciÃ³n de postprocesamiento
Renombra, etiqueta y mueve archivos descargados a diseÃ±os de carpetas compatibles con Plex/Jellyfin/Emby sin clasificaciÃ³n manual.
Â¿Por quÃ© ejecutar Medusa en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.