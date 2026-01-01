Implementa MediaGo con una instalación de un solo clic.
Rastreador y descargador de videos autoalojado que captura M3U8, HLS, YouTube, Bilibili y más de 1000 sitios adicionales.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con MediaGo
MediaGo es un descargador de vídeo de código abierto que combina una interfaz de usuario basada en navegador con motores de eficacia probada como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE y BBDown. Detecta y guarda transmisiones de listas de reproducción M3U8 y HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit y más de mil sitios compatibles, y luego convierte el resultado a cualquier formato o calidad sin un paso de ffmpeg separado.
Ejecutar MediaGo en tu propio VPS significa que las descargas se realizan en un servidor rápido y siempre activo en lugar de en tu portátil, y los archivos permanecen en un almacenamiento que tú controlas. Una extensión de navegador complementaria y una API HTTP te permiten enviar enlaces desde cualquier dispositivo a la misma cola, con la gestión de tareas, el progreso y el historial expuestos a través de un panel de control web limpio.
Funciones clave de MediaGo
Analizador de M3U8 y HLS
Detecta y descarga transmisiones segmentadas de cualquier página web, incluyendo capturas en vivo sin DRM y listas de reproducción bajo demanda.
Motor yt-dlp
El soporte yt-dlp incluido descarga videos de YouTube, Twitter, Instagram, Reddit y más de mil otros sitios compatibles listo para usar.
Descargador de Bilibili
La integración nativa de BBDown descarga videos de Bilibili, danmaku, subtítulos y pistas de audio de alta calidad que no están disponibles para la mayoría de los descargadores genéricos.
Extensión del navegador
Extensión complementaria para Chrome y Firefox que detecta videos en cualquier página y los pone en cola en tu servidor con un solo clic.
Conversión de formato en la aplicación
Convierta las descargas finalizadas a otros formatos o calidades con el proceso ffmpeg incluido sin salir del panel de control.
HTTP API y automatización
La API REST completa permite que los scripts, asistentes con IA y herramientas de terceros creen tareas, consulten el progreso y gestionen la cola de descargas.
¿Por qué ejecutar MediaGo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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