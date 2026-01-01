Marimo es un cuaderno de Python de prÃ³xima generaciÃ³n que elimina los problemas de estado oculto de los cuadernos tradicionales de Jupyter. Rastrea automÃ¡ticamente las dependencias entre celdas y vuelve a ejecutar de forma reactiva las celdas posteriores cuando los valores cambian, por lo que su cuaderno siempre refleja el estado actual de los datos. Los cuadernos se almacenan como archivos .py planos, totalmente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracciÃ³n y ejecutables como scripts de Python estÃ¡ndar o implementados como aplicaciones web independientes.

Alojar Marimo en su propio VPS le brinda a su equipo un entorno de cuaderno persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor y autenticaciÃ³n basada en tokens para mantener el anÃ¡lisis privado.