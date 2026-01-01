Despliega Marimo con un solo clic.
Cuaderno Python reactivo con reejecuciÃ³n automÃ¡tica de celdas, soporte SQL y formato de archivo Python puro compatible con Git.
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Todo lo que puedes crear con Marimo
Marimo es un cuaderno de Python de prÃ³xima generaciÃ³n que elimina los problemas de estado oculto de los cuadernos tradicionales de Jupyter. Rastrea automÃ¡ticamente las dependencias entre celdas y vuelve a ejecutar de forma reactiva las celdas posteriores cuando los valores cambian, por lo que su cuaderno siempre refleja el estado actual de los datos. Los cuadernos se almacenan como archivos .py planos, totalmente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracciÃ³n y ejecutables como scripts de Python estÃ¡ndar o implementados como aplicaciones web independientes.
Alojar Marimo en su propio VPS le brinda a su equipo un entorno de cuaderno persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor y autenticaciÃ³n basada en tokens para mantener el anÃ¡lisis privado.
Funciones clave de Marimo
EjecuciÃ³n Reactiva
Las celdas se vuelven a ejecutar automÃ¡ticamente cuando sus dependencias cambian, eliminando errores de estado obsoleto que hacen que los cuadernos tradicionales no sean confiables.
Formato amigable con Git
Los notebooks se almacenan como archivos Python puros, lo que los hace comparables, revisables en PRs y ejecutables desde la lÃnea de comandos.
Soporte SQL Integrado
Consultar bases de datos y dataframes con SQL directamente dentro de los notebooks sin librerÃas o configuraciÃ³n adicionales.
Elementos de interfaz de usuario interactivos
Agregue controles deslizantes, menÃºs desplegables, tablas y otros widgets interactivos para convertir los cuadernos de anÃ¡lisis en aplicaciones web compartibles.
Editor moderno
El autocompletado, el formato, el resaltado de errores y un visor de dataframes hacen que escribir y depurar Python sea mÃ¡s rÃ¡pido.
Â¿Por quÃ© ejecutar Marimo en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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