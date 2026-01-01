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Editor visual libre y de código abierto para estilos de mapas JSON de MapLibre y Mapbox GL, creado para desarrolladores y cartógrafos.

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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
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-69%
KVM 4
MXN689.99
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API pública
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Maputnik

Maputnik es el editor visual de código abierto estándar para la especificación de estilo de MapLibre GL, utilizado para diseñar mapas base de teselas vectoriales para aplicaciones web y móviles. En lugar de editar JSON manualmente, se componen capas, propiedades de pintura, expresiones y filtros a través de un editor WYSIWYG en vivo sincronizado con una vista previa real de MapLibre GL.

Alojar Maputnik en su propio VPS mantiene los archivos de estilo propietarios, las URL del servidor de teselas y las claves API dentro de su infraestructura en lugar de depender de la demostración pública en maplibre.org. La implementación se entrega como un único front-end estático servido por el binario oficial de Maputnik, por lo que el trabajo de diseño se ejecuta completamente en el lado del navegador sin necesidad de dependencias de servicios de mapas externos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Maputnik

Editor de estilo WYSIWYG

Editar estilos JSON de MapLibre y Mapbox GL visualmente con una vista previa de mapa en vivo que se actualiza a medida que ajustas capas, colores, fuentes y expresiones dependientes del zoom.

Cobertura completa de la especificación de estilo

Soporta cada tipo de capa de la especificación de estilo de MapLibre GL — relleno, línea, símbolo, ráster, sombreado, mapa de calor — con entradas conscientes del tipo para las propiedades de pintura y diseño.

Expresiones basadas en datos

Cree y depure expresiones de filtro y propiedad con validación en línea, para que los estilos puedan reaccionar a los atributos de las características, el nivel de zoom y el estado de tiempo de ejecución.

Inspector de mosaicos vectoriales

Inspecciona las fuentes de teselas vectoriales capa por capa para ver exactamente qué características y propiedades están disponibles antes de vincularlas en tu estilo.

Importar y exportar estilos

Cargue estilos desde una URL, suba un JSON o pegue desde el portapapeles, luego exporte el archivo de estilo terminado listo para usar en MapLibre GL JS o SDKs nativos.

Fuentes de mosaico personalizadas

Dirige el editor a tus propios puntos finales de teselas vectoriales o ráster, servidores de OpenMapTiles o MBTiles para diseñar estilos con los datos que tu aplicación realmente sirve.

¿Por qué ejecutar Maputnik en Hostinger?

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Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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