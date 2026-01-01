Despliega Manyfold con instalación de un solo clic.
Gestor de activos digitales autoalojado para organizar, etiquetar y previsualizar tu biblioteca de modelos de impresión 3D.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Manyfold
Manyfold es un gestor de activos digitales de código abierto creado específicamente para entusiastas de la impresión 3D y creadores que necesitan organizar colecciones crecientes de archivos STL, 3MF y otros modelos. A diferencia de los gestores de archivos genéricos, Manyfold entiende los archivos 3D de forma nativa, generando miniaturas y previsualizaciones interactivas, rastreando creadores y licencias, y agrupando piezas relacionadas en modelos lógicos con etiquetas, descripciones y metadatos personalizados.
Ejecutar Manyfold en tu VPS mantiene miles de modelos de pago y gratuitos que recopilas de sitios como MakerWorld, Printables y Thingiverse bajo tu control total, con una capa federada de ActivityPub que te permite compartir colecciones con otros creadores sin entregar tu biblioteca a un mercado cerrado.
Funciones clave de Manyfold
Vistas previas interactivas en 3D
Gira e inspecciona formatos STL, 3MF, OBJ y otros directamente en el navegador sin descargar ni abrir un laminador.
Etiquetado inteligente y metadatos
Organiza modelos con etiquetas jerárquicas, creadores, licencias y campos personalizados para que tu biblioteca se mantenga fácil de buscar a medida que crece.
Colecciones multiusuario
Comparta bibliotecas con familiares o miembros del club utilizando permisos granulares por usuario y controles de acceso basados en roles.
Compartición federada
Sigue otras instancias de Manyfold a través de ActivityPub para descubrir e intercambiar modelos sin depender de un mercado central.
OIDC inicio de sesión único
Conecta Manyfold a Authentik, Keycloak o cualquier proveedor OIDC para centralizar la autenticación en toda tu pila autoalojada.
Escaneo automático de la biblioteca
Arrastre carpetas de modelos existentes al volumen de almacenamiento y Manyfold los importa, desduplica e indexa al instante.
¿Por qué ejecutar Manyfold en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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