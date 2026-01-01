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Plataforma de código abierto para la gestión de nube híbrida, máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con ManageIQ

ManageIQ es una plataforma de gestión y orquestación de la nube de código abierto — el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms — que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, luego superpone políticas, automatización y recuperación de costos.

Alojar ManageIQ por cuenta propia mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno agrupa el dispositivo, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde una única implementación.

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Funciones clave de ManageIQ

Inventario de nube híbrida

Descubra y dé seguimiento a VMs, contenedores, redes y almacenamiento a través de VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure y Google Cloud desde una sola consola.

Política y cumplimiento

Define políticas que detectan automáticamente la desviación, aplican el etiquetado y corrigen las cargas de trabajo no conformes en todos los proveedores gestionados.

Motor de automatización

Ejecute automatización de Ruby basada en eventos, playbooks de Ansible y flujos de trabajo de aprobación para aprovisionar, retirar y reconfigurar recursos a escala.

Catálogo de autoservicio

Publique catálogos de servicios con cuotas y aprobaciones para que los equipos puedan solicitar máquinas virtuales, contenedores o pilas sin levantar tickets.

Devolución y medición

Asigne el costo de la infraestructura a inquilinos, proyectos o departamentos con planes de tarifas basados en el uso de CPU, memoria, almacenamiento y red.

REST API y CLI

Impulse cada acción de la consola desde una API REST versionada o la línea de comandos miqcli para flujos de trabajo de infraestructura estilo GitOps.

¿Por qué ejecutar ManageIQ en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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