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Base de datos de scrobble de música autoalojada que convierte tu historial de escucha en gráficos personales, estadísticas y perfiles al estilo Last.fm.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Maloja

Maloja es un scrobbler de música de código abierto autoalojado —piensa en un Last.fm personal— que registra cada canción que reproduces y convierte el historial en gráficos, clasificaciones de artistas principales, gráficos de pulso de tiempo y resúmenes anuales. Acepta scrobbles de clientes que ya utilizan la API de Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integraciones directas de API de reproductores como Plex, Jellyfin y Navidrome.

Alojar Maloja en tu propio VPS mantiene un registro privado y permanente de tus datos de escucha en lugar de dejarlos en una plataforma de terceros que podría cerrar, cambiar precios o alterar cómo se exponen los datos. Combinado con el enriquecimiento de metadatos de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB, obtienes un completo panel de control de música personal que sobrevive a los cambios de proveedores.

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Funciones clave de Maloja

Gráficas de escucha personal

Explora los mejores artistas, álbumes y canciones en rangos de tiempo configurables con clasificaciones, líneas de tendencia y comparaciones por período.

API compatible con Last.fm

Acepta scrobbles de cualquier cliente que utilice la API de Last.fm — teléfonos, reproductores de escritorio, scripts — sin escribir adaptadores personalizados.

Integraciones de reproductor

Recibe scrobbles directamente de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble, y otros puentes construidos por la comunidad.

Gráficas de tiempo estilo pulso

Visualiza con qué frecuencia escuchas artistas, álbumes o canciones específicos a lo largo de semanas, meses y años para identificar redescubrimientos y atracones.

Enriquecimiento de metadatos

Obtén imágenes de artistas y carátulas de álbumes de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB para que tu panel de control luzca impecable desde el primer momento.

Scrobbling de Last.fm mediante proxy

Opcionalmente, reenvía los scrobbles entrantes a Last.fm para que tu perfil público existente siga actualizándose mientras tú también creas un archivo privado.

¿Por qué ejecutar Maloja en Hostinger?

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