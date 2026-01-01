Despliega Lychee con un solo clic.
Plataforma de gestión de fotos autoalojada con organización de álbumes, controles para compartir y navegación basada en metadatos, diseñada para fotógrafos serios.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Lychee
Lychee es un sistema de gestión de fotos de código abierto refinado que convierte cualquier carpeta de imágenes en una galería en línea bellamente presentada. Indexa metadatos EXIF e IPTC, genera miniaturas adaptables, organiza fotos en álbumes anidados y ofrece compartir de forma pública, protegida con contraseña y privada para álbumes individuales o fotos individuales — todo respaldado por una interfaz de usuario web limpia y compatible con dispositivos móviles.
Alojar Lychee en tu propio VPS mantiene los originales de resolución completa, los datos de ubicación y el historial de visualización en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a una plataforma de fotos de terceros. La aplicación es compatible con MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite como backends y se integra limpiamente con almacenamiento de objetos, LDAP y proveedores de OAuth — lo que la hace igualmente adecuada para un archivo de fotos personal o una biblioteca compartida para equipos pequeños.
Funciones clave de Lychee
Jerarquía anidada de álbumes
Organiza fotos en álbumes y subálbumes con reordenamiento de arrastrar y soltar, selección de imagen de portada y controles de uso compartido por álbum.
Metadatos EXIF e IPTC
Extracción automática de etiquetas de cámara, lente, exposición, GPS e IPTC para que los álbumes puedan buscarse y filtrarse por cuerpo de cámara, distancia focal o ubicación.
Controles granulares de uso compartido
Haz que los álbumes sean públicos, protegidos con contraseña o solo por invitación, y genera enlaces para compartir por álbum o por foto sin exponer el resto de tu biblioteca.
Soporte para RAW y HEIC
Manejo nativo de formatos RAW y HEIC junto con JPEG, PNG y video — Lychee transcodifica para la web mientras conserva el archivo original.
Inicio de sesión con OAuth y LDAP
Conéctese a proveedores de identidad existentes, incluyendo Google, GitHub y cualquier directorio LDAP, para que los colaboradores inicien sesión con las credenciales que ya tienen.
Backend de almacenamiento de objetos
Opcionalmente, almacena fotos en almacenamiento de objetos compatible con S3 para escalar tu biblioteca más allá del disco local mientras mantienes la misma experiencia de usuario.
¿Por qué ejecutar Lychee en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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