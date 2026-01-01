Despliega Locust con un solo clic.
Framework de prueba de carga programable en Python para simular usuarios concurrentes con un panel web en tiempo real.
Elige un plan VPS para Locust
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Locust
Locust es una herramienta de prueba de carga de cĆ³digo abierto basada en Python que permite a los equipos de ingenierĆa definir el comportamiento del usuario en cĆ³digo Python simple y reproducir millones de solicitudes simultĆ”neas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas con interfaz grĆ”fica (GUI) primero, los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisiĆ³n, parametrizaciĆ³n e integraciĆ³n de las pruebas en los pipelines de CI/CD.
La interfaz de usuario web integrada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en tu propio VPS mantiene el trĆ”fico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y te permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.
Funciones clave de Locust
Archivos Locust de Python
Escriba escenarios de prueba como clases simples de Python con acceso completo a la biblioteca estĆ”ndar y paquetes de terceros, lo que permite el control de versiones y la integraciĆ³n de CI.
Panel de control web en tiempo real
Monitorea las solicitudes por segundo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de fallo en vivo en tu navegador, y ajusta el nĆŗmero de usuarios concurrentes sin detener la prueba.
GeneraciĆ³n de Carga Distribuida
Agregue nodos de trabajo para coordinar la carga de mĆŗltiples mĆ”quinas, escalando a millones de usuarios concurrentes con estadĆsticas agregadas recopiladas centralmente.
Soporte de cualquier protocolo
Prueba las API REST, WebSockets, gRPC y protocolos TCP personalizados extendiendo la clase base User con cualquier biblioteca de Python.
Modo Headless CI
Ejecute pruebas de forma no interactiva con umbrales de aprobaciĆ³n/falla configurables en tasas de falla y latencia para restringir las implementaciones automĆ”ticamente en su pipeline.
ĀæPor quĆ© ejecutar Locust en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.