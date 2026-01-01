Implementa LMS con un solo clic.
Servidor ligero de streaming de música autoalojado con una API compatible con Subsonic para cualquier cliente de música.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LMS
LMS (Servidor de Música Ligero) es un servidor de streaming de música autoalojado de código abierto escrito en C++ que expone tu biblioteca de música personal a través de una interfaz web rápida y una API compatible con Subsonic. Indexa una carpeta de archivos de audio, extrae metadatos y carátulas, y te permite transmitir desde cualquier navegador o cualquiera de las docenas de aplicaciones móviles y de escritorio que ya utilizan el protocolo Subsonic.
Alojar LMS en tu propio VPS mantiene tu colección de música y tu historial de escucha dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un SaaS de streaming que extrae datos de escucha. El entorno de ejecución de C++ es lo suficientemente pequeño como para adaptarse a planes de VPS modestos, y la API de Subsonic significa que los clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music y play:Sub funcionan de inmediato sin necesidad de escribir integraciones personalizadas.
Funciones clave de LMS
API compatible con Subsonic
Funciona con el amplio ecosistema de clientes Subsonic en iOS, Android, macOS, Windows y Linux sin ningún adaptador personalizado.
Recomendaciones inteligentes
Crea grupos de artistas y canciones similares a partir de etiquetas e historial de escucha para impulsar la reproducción automática, el modo radio y el descubrimiento.
Scrobbling de Last.fm
Envía reproducciones a Last.fm o alternativas autoalojadas como Maloja, manteniendo un historial de escucha unificado en todos los dispositivos.
Cuentas multiusuario
Cada usuario obtiene sus propias listas de reproducción, calificaciones, historial de escucha y canciones favoritas mientras comparten la misma biblioteca subyacente.
Montaje de biblioteca de solo lectura
El directorio de música está montado en modo de solo lectura para que el servidor no pueda modificar accidentalmente tus archivos de audio durante escaneos o transcodificación.
Núcleo ligero de C++
Demonio C++ compilado más SQLite ocupa poco espacio en disco y memoria, dejando espacio para el resto de tus servicios autoalojados.
¿Por qué ejecutar LMS en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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