Livebook es una aplicación web de código abierto para escribir cuadernos Elixir colaborativos y reproducibles. Diseñado específicamente para el ecosistema BEAM, combina la ejecución de código en vivo, visualizaciones de datos enriquecidas y edición multijugador en tiempo real en una única interfaz basada en navegador. A diferencia de los entornos de cuadernos de propósito general, Livebook está profundamente integrado con el modelo de concurrencia de Elixir y produce cuadernos diseñados para ejecutarse de forma idéntica en diferentes sesiones y máquinas.

Alojar Livebook en un VPS mantiene tus cuadernos, pipelines de datos y experimentos de aprendizaje automático en una infraestructura que tú controlas, sin límites de tamaño de cuadernos, sin tarifas de uso y sin que un servicio en la nube de terceros maneje tu código o datos.