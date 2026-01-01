Despliega Livebook con un solo clic.
Cuadernos Elixir interactivos y colaborativos para ciencia de datos, automatización y exploración de código en vivo.
Elige un plan VPS para Livebook
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Livebook
Livebook es una aplicación web de código abierto para escribir cuadernos Elixir colaborativos y reproducibles. Diseñado específicamente para el ecosistema BEAM, combina la ejecución de código en vivo, visualizaciones de datos enriquecidas y edición multijugador en tiempo real en una única interfaz basada en navegador. A diferencia de los entornos de cuadernos de propósito general, Livebook está profundamente integrado con el modelo de concurrencia de Elixir y produce cuadernos diseñados para ejecutarse de forma idéntica en diferentes sesiones y máquinas.
Alojar Livebook en un VPS mantiene tus cuadernos, pipelines de datos y experimentos de aprendizaje automático en una infraestructura que tú controlas, sin límites de tamaño de cuadernos, sin tarifas de uso y sin que un servicio en la nube de terceros maneje tu código o datos.
Funciones clave de Livebook
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden editar el mismo cuaderno simultáneamente con seguimiento de cursor en tiempo real y edición colaborativa sin conflictos.
Células inteligentes
Los tipos de celdas predefinidos automatizan las consultas SQL, las solicitudes HTTP, la lectura de archivos y la creación de gráficos sin escribir código repetitivo.
Flujos de trabajo de ML y datos
La integración nativa con Nx, Explorer y Kino permite el cálculo numérico, dataframes y visualizaciones enriquecidas directamente dentro de los notebooks.
Implementación de apps Notebook
Publica cualquier cuaderno como una aplicación web interactiva independiente que los usuarios finales pueden ejecutar sin acceso directo a la interfaz de Livebook.
Reproducible por defecto
Los notebooks registran todas las dependencias y los valores de tiempo de ejecución en el propio archivo, asegurando resultados consistentes en diferentes máquinas y despliegues.
¿Por qué ejecutar Livebook en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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