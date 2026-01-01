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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todo lo que puedes crear con Livebook

Livebook es una aplicación web de código abierto para escribir cuadernos Elixir colaborativos y reproducibles. Diseñado específicamente para el ecosistema BEAM, combina la ejecución de código en vivo, visualizaciones de datos enriquecidas y edición multijugador en tiempo real en una única interfaz basada en navegador. A diferencia de los entornos de cuadernos de propósito general, Livebook está profundamente integrado con el modelo de concurrencia de Elixir y produce cuadernos diseñados para ejecutarse de forma idéntica en diferentes sesiones y máquinas.

Alojar Livebook en un VPS mantiene tus cuadernos, pipelines de datos y experimentos de aprendizaje automático en una infraestructura que tú controlas, sin límites de tamaño de cuadernos, sin tarifas de uso y sin que un servicio en la nube de terceros maneje tu código o datos.

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Funciones clave de Livebook

Colaboración en tiempo real

Múltiples usuarios pueden editar el mismo cuaderno simultáneamente con seguimiento de cursor en tiempo real y edición colaborativa sin conflictos.

Células inteligentes

Los tipos de celdas predefinidos automatizan las consultas SQL, las solicitudes HTTP, la lectura de archivos y la creación de gráficos sin escribir código repetitivo.

Flujos de trabajo de ML y datos

La integración nativa con Nx, Explorer y Kino permite el cálculo numérico, dataframes y visualizaciones enriquecidas directamente dentro de los notebooks.

Implementación de apps Notebook

Publica cualquier cuaderno como una aplicación web interactiva independiente que los usuarios finales pueden ejecutar sin acceso directo a la interfaz de Livebook.

Reproducible por defecto

Los notebooks registran todas las dependencias y los valores de tiempo de ejecución en el propio archivo, asegurando resultados consistentes en diferentes máquinas y despliegues.

¿Por qué ejecutar Livebook en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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