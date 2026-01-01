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Gestor automatizado de colecciones de música que monitorea las discografías de artistas y organiza las descargas con metadatos de MusicBrainz.

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Todo lo que puedes crear con Lidarr

Lidarr es un gestor automatizado de bibliotecas de música construido sobre el probado framework arr. Rastrea las discografías de los artistas, monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos de álbumes, activa las descargas a través de tu cliente preferido y organiza todo en carpetas correctamente etiquetadas y estructuradas — todo sin intervención manual.

Ejecutar Lidarr en un VPS lo mantiene activo 24/7, asegurando que los nuevos lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, incluso cuando tus máquinas domésticas están apagadas. Se integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet y otros clientes de descarga, y se conecta a Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor de música después de cada adquisición.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Lidarr

Monitoreo Automático de Lanzamientos

Rastrea a cualquier artista y descarga automáticamente nuevos álbumes, sencillos y EPs tan pronto como aparezcan en tus indexadores configurados.

Mejoras del Perfil de Calidad

Define los formatos de audio preferidos y Lidarr reemplazará automáticamente los archivos de menor calidad con versiones FLAC o de mayor tasa de bits cuando estén disponibles.

Metadatos de MusicBrainz

Enriquece tu biblioteca con nombres de artistas precisos, carátulas de álbumes, fechas de lanzamiento y listas de canciones obtenidos de MusicBrainz.

Integración de Servidor Multimedia

Activa los escaneos de la biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby automáticamente después de que las descargas se completen para que la nueva música aparezca al instante.

Gestión de Discografía

Ver catálogos completos de artistas, marcar álbumes deseados y rastrear qué lanzamientos faltan o necesitan mejoras de calidad desde un solo panel.

¿Por qué ejecutar Lidarr en Hostinger?

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