Instalación de LazyLibrarian con un solo clic.
Herramienta de automatización que rastrea autores, encuentra libros electrónicos y audiolibros, y los entrega a tus descargadores.
Elige un plan VPS para LazyLibrarian
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LazyLibrarian
LazyLibrarian es la contraparte enfocada en libros de Sonarr y Radarr — un servidor de automatización autoalojado que monitorea a tus autores favoritos, rastrea lanzamientos de libros individuales, busca archivos coincidentes en Usenet e indexadores de torrents, y entrega los lanzamientos elegidos a NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent o cualquier otro descargador que ya utilices.
Alojar LazyLibrarian en un VPS te proporciona un bibliotecario 24/7 que detecta nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, elimina duplicados de tu biblioteca Calibre existente y renombra y etiqueta todo automáticamente para que tu colección de libros electrónicos y audiolibros se mantenga organizada sin trabajo manual.
Funciones clave de LazyLibrarian
Seguimiento y descubrimiento de autores
Añade autores por nombre y LazyLibrarian construye su bibliografía completa a partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary y otras fuentes.
Soporte para audiolibros y libros electrónicos
Maneja formatos de audiolibros y libros electrónicos con reglas de calidad y de origen separadas para cada uno, por lo que una sola instancia gestiona dos bibliotecas.
Integración de Calibre y Goodreads
Importa tu biblioteca existente de Calibre para evitar duplicados, sincroniza listas de leídos/por leer de Goodreads y actualiza los metadatos automáticamente.
Soporte nativo de indexador
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, y docenas de indexadores de Usenet y torrents a través de Newznab y Torznab.
Seguimiento de revistas y series
Vigila revistas temáticas y series de varios libros, poniendo en cola los nuevos lanzamientos a medida que llegan a los indexadores sin búsquedas manuales.
¿Por qué ejecutar LazyLibrarian en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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