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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con LavinMQ

LavinMQ es un intermediario de mensajes ligero y de alto rendimiento construido alrededor del protocolo AMQP 0-9-1. DiseÃ±ado pensando en el rendimiento, alcanza hasta un millÃ³n de mensajes por segundo mientras mantiene un bajo uso de memoria y CPU â€” lo que lo convierte en una opciÃ³n ideal para equipos que necesitan mensajerÃ­a confiable sin una gran sobrecarga de infraestructura.

Alojar LavinMQ en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajerÃ­a. Soporta tipos de intercambio directo, por tema, de abanico y avanzados, junto con clustering, federaciÃ³n, colas de flujo, MQTT y monitoreo de Prometheus â€” todo lo necesario para pipelines de mensajerÃ­a de grado de producciÃ³n.

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Funciones clave de LavinMQ

Alto rendimiento

Con un rendimiento de hasta un millÃ³n de mensajes por segundo, LavinMQ ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de mensajerÃ­a exigentes.

Soporte para AMQP y MQTT

Soporta de forma nativa los protocolos AMQP 0-9-1 y MQTT, lo que lo hace compatible con una amplia gama de clientes de mensajerÃ­a y bibliotecas.

Interfaz de Usuario de GestiÃ³n Web

La interfaz de gestiÃ³n integrada le permite monitorear colas, intercambios, conexiones y tasas de mensajes desde cualquier navegador.

Tipos de Intercambio Avanzado

Soporta intercambios de mensajes directos, por tema, fanout, hash consistente, de mensajes no entregados y retrasados para una lÃ³gica de enrutamiento flexible.

Agrupamiento y FederaciÃ³n

Escale horizontalmente con soporte integrado para clustering y federaciÃ³n para implementaciones distribuidas y de alta disponibilidad.

IntegraciÃ³n de Prometheus

Expone mÃ©tricas para el scraping de Prometheus, lo que permite una integraciÃ³n fluida con los paneles de Grafana y los pipelines de alertas.

Â¿Por quÃ© ejecutar LavinMQ en Hostinger?

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