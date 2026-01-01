LavinMQ es un intermediario de mensajes ligero y de alto rendimiento construido alrededor del protocolo AMQP 0-9-1. DiseÃ±ado pensando en el rendimiento, alcanza hasta un millÃ³n de mensajes por segundo mientras mantiene un bajo uso de memoria y CPU â€” lo que lo convierte en una opciÃ³n ideal para equipos que necesitan mensajerÃ­a confiable sin una gran sobrecarga de infraestructura.

Alojar LavinMQ en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajerÃ­a. Soporta tipos de intercambio directo, por tema, de abanico y avanzados, junto con clustering, federaciÃ³n, colas de flujo, MQTT y monitoreo de Prometheus â€” todo lo necesario para pipelines de mensajerÃ­a de grado de producciÃ³n.