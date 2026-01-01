Implementa LanguageTool con instalación de un solo clic.
Corrector de gramática, estilo y ortografía de código abierto para más de 25 idiomas, ofrecido como una API REST privada y autoalojada.
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Todo lo que puedes crear con LanguageTool
LanguageTool es un servidor de revisión de código abierto integral que detecta errores de gramática, estilo, puntuación y ortografía en más de 25 idiomas a través de una sencilla API HTTP RESTful. Va mucho más allá de la revisión ortográfica básica para detectar problemas gramaticales complejos, lo que lo convierte en una alternativa respetuosa con la privacidad a los servicios de gramática en la nube como Grammarly.
Este es un servicio solo de API sin una interfaz de usuario web tradicional. Los clientes —extensiones de navegador, complementos de LibreOffice, editores de código y aplicaciones personalizadas— apuntan a su URL de implementación y llaman directamente al endpoint /v2/check. El autoalojamiento significa que el contenido escrito nunca sale de su infraestructura, lo cual es esencial para documentos legales, médicos o comerciales sensibles.
Funciones clave de LanguageTool
Soporte para más de 25 idiomas
Revisa la gramática y el estilo en inglés, español, francés, alemán, portugués, neerlandés, polaco y muchos más idiomas desde un solo servicio.
Revisión gramatical profunda
Detecta errores gramaticales complejos, problemas de estilo y palabras confusas que los correctores ortográficos simples pasan por alto.
Integración de API REST
Integre la revisión gramatical en cualquier aplicación, CMS o editor con un sencillo punto final HTTP /v2/check.
Modelos de Lenguaje N-Gram
Habilitar modelos de n-gramas opcionales para una detección significativamente mejorada de palabras y frases comúnmente confundidas.
Recursos configurables
Ajusta el tamaño del heap de Java en la implementación para equilibrar el uso de memoria con el rendimiento para tu volumen de solicitudes esperado.
¿Por qué ejecutar LanguageTool en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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