Implementa LakeFS con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Control de versiones de cÃ³digo abierto similar a Git para tu lago de datos, que incorpora ramificaciÃ³n y confirmaciÃ³n al almacenamiento de objetos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LakeFS
LakeFS es una plataforma de control de versiones de datos de cÃ³digo abierto que aplica flujos de trabajo similares a Git a los lagos de datos. Permite a los equipos crear ramas para la experimentaciÃ³n de datos aislada, confirmar instantÃ¡neas reproducibles y fusionar cambios de forma atÃ³mica, todo sin duplicar datos. LakeFS funciona de forma nativa con AWS S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage, mientras expone una API totalmente compatible con S3 para que las herramientas existentes no requieran ninguna modificaciÃ³n.
Alojar LakeFS en tu propio VPS brinda a los equipos de datos y ML control total sobre su infraestructura de control de versiones de datos. Ya sea que necesites experimentos de aprendizaje automÃ¡tico reproducibles, entornos de preparaciÃ³n seguros para pipelines ETL o la capacidad de revertir una ingesta de datos errÃ³nea, LakeFS aporta la misma confianza a las operaciones de datos que Git aporta al cÃ³digo.
Funciones clave de LakeFS
RamificaciÃ³n de datos al estilo Git
Crear ramas de datos aisladas para experimentaciÃ³n o preparaciÃ³n sin duplicar objetos, utilizando ramificaciÃ³n de copia cero respaldada Ãºnicamente por metadatos.
Confirmaciones reproducibles
Guarde instantÃ¡neas de datos en cualquier momento para que los experimentos de aprendizaje automÃ¡tico y las ejecuciones de procesos puedan reproducirse exactamente a partir de un estado de datos conocido.
Fusiones atÃ³micas
Fusionar ramas de datos de vuelta a la principal de forma atÃ³mica, asegurando que los consumidores posteriores siempre vean un conjunto de datos consistente y completo.
API compatible con S3
LakeFS expone un punto final totalmente compatible con S3, por lo que Spark, Pandas y otras herramientas se conectan sin necesidad de cambios en el cÃ³digo.
ReversiÃ³n de datos
Revierta instantÃ¡neamente a cualquier commit anterior para recuperarse de eliminaciones accidentales o ingesta de datos incorrecta en segundos.
Â¿Por quÃ© ejecutar LakeFS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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