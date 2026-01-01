Desplegar Kroki en una instalación de un solo clic.
API unificada de diagrama como código que convierte descripciones de texto en diagramas utilizando más de 30 bibliotecas compatibles.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Kroki
Kroki es una API HTTP unificada para generar diagramas a partir de descripciones textuales. En lugar de instalar y mantener herramientas separadas para cada formato de diagrama, Kroki envuelve más de 30 bibliotecas de diagramas — incluyendo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr y Excalidraw — detrás de un único punto final que devuelve salida SVG, PNG o PDF.
Alojar Kroki en tu propio VPS elimina cualquier dependencia de servicios de renderizado públicos, mantiene los diagramas de arquitectura sensibles dentro de tu red, y te permite integrar la generación de diagramas en pipelines de documentación, wikis y flujos de trabajo de CI/CD sin límites de tasa o que los datos salgan de tu infraestructura.
Funciones clave de Kroki
Más de 30 bibliotecas de diagramas
Renderizar PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN y muchos más desde un único punto final de API.
Múltiples formatos de salida
Obtén los diagramas en SVG, PNG, PDF o Base64 — elige el formato que se adapte a tu cadena de herramientas de documentación.
Integración de pipeline
Compatible de forma directa con Asciidoctor, Confluence, GitLab, y cualquier herramienta que admita la sintaxis de bloque de diagrama de Kroki.
Sin llamadas externas
Todo el renderizado ocurre localmente en tu VPS — los diagramas de arquitectura y sistema nunca salen de tu infraestructura.
API HTTP simple
Envíe una solicitud POST con la fuente del diagrama o incruste una URL GET — no se requiere SDK ni biblioteca cliente.
¿Por qué ejecutar Kroki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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