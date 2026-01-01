Kong es la pasarela de API de código abierto más ampliamente implementada del mundo, construida sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de submilisegundos a escala. Se ubica frente a tus servicios para gestionar la autenticación, la limitación de velocidad, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins — sin cambiar el código de tu aplicación.

Ejecutar Kong en tu propio VPS te da control total sobre el tráfico de API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles, sin el precio basado en el uso de los servicios de pasarela de API gestionados. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.