Despliega Kong con una instalación de un solo clic.
API Gateway de código abierto y alto rendimiento para gestionar, proteger y escalar microservicios y API.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Kong
Kong es la pasarela de API de código abierto más ampliamente implementada del mundo, construida sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de submilisegundos a escala. Se ubica frente a tus servicios para gestionar la autenticación, la limitación de velocidad, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins — sin cambiar el código de tu aplicación.
Ejecutar Kong en tu propio VPS te da control total sobre el tráfico de API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles, sin el precio basado en el uso de los servicios de pasarela de API gestionados. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.
Funciones clave de Kong
Autenticación Centralizada
Aplicar autenticación OAuth 2.0, JWT, claves API y HMAC en todos los servicios desde un único punto de control.
Limitación de Tasa
Proteja los servicios ascendentes de picos de tráfico estableciendo límites de tasa de solicitudes por consumidor o globales sin cambios en el código.
Ecosistema de plugins
Extiende Kong con más de 50 plugins oficiales para registro, almacenamiento en caché, transformaciones e integraciones de terceros.
GUI de Administrador
Administre rutas, servicios, consumidores y complementos a través de la interfaz web integrada de Kong Manager en el puerto 8002.
Soporte de múltiples protocolos
Enrute el tráfico HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket y TCP a través de una única puerta de enlace con balanceo de carga consciente del protocolo.
¿Por qué ejecutar Kong en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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