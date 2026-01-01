Implementa Koffan con un solo clic.
Aplicación de lista de compras ultraligera y autoalojada para parejas y familias con sincronización en tiempo real, modo sin conexión e instalación PWA.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Koffan
Koffan is a self-hosted shopping list web application built for couples, families, and shared households. It syncs in real time between phones, tablets, and desktops over WebSockets, works offline as a Progressive Web App, and organizes products into custom sections with fuzzy auto-complete drawn from your own purchase history.
Self-hosting Koffan on a VPS keeps the household grocery list on infrastructure you control instead of a shopping SaaS. Written in Go with an embedded SQLite database, it runs in roughly 2.5 MB of RAM with a 16 MB disk footprint, ships with translations for thirteen languages, includes brute-force login protection, and exposes an optional REST API for automations, migrations, and integrations.
Funciones clave de Koffan
Sincronización en tiempo real
Las actualizaciones en vivo respaldadas por WebSocket mantienen a cada miembro del hogar en la misma lista a medida que se añaden, marcan o editan los artículos.
PWA sin conexión
Instala en la pantalla de inicio de tu teléfono y sigue añadiendo o marcando elementos sin conexión — los cambios se sincronizan cuando vuelvas a estar en línea.
Varias listas
Crea listas separadas por tienda o propósito con íconos personalizados, y reutiliza secciones de productos como Lácteos, Verduras o Limpieza.
Huella ultraligera
Escrito en Go con un backend SQLite — alrededor de 16 MB en disco y 2.5 MB de RAM, ideal incluso para el plan de VPS más pequeño.
Autocompletado inteligente
La búsqueda difusa sugiere productos de tu historial de compras anterior y recuerda a qué sección pertenece cada artículo.
Acceso a la API REST
El token de API opcional desbloquea el acceso programático para automatizaciones, integraciones y migración de listas entre instancias.
¿Por qué ejecutar Koffan en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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