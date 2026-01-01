Instala Koel con un solo clic.
Servidor personal de transmisión de música que convierte tu VPS en un reproductor de música en la nube privado con una interfaz web moderna.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Koel
Koel es una aplicación de streaming de música autoalojada que te ofrece una experiencia de escucha similar a Spotify para tu propia colección de música. Construida con Laravel y Vue.js, ofrece reproducción de audio responsiva, gestión de biblioteca y creación de listas de reproducción completamente en el navegador — en cualquier dispositivo, sin instalar una aplicación.
A diferencia de los servicios de streaming en la nube, Koel mantiene tu música en tu propio servidor sin suscripciones, sin restricciones de contenido y sin datos compartidos con terceros. Sube archivos directamente a través de la interfaz web o apunta a Koel a un directorio de música existente, y se encarga automáticamente del análisis de metadatos, la obtención de carátulas de álbum y la organización de la biblioteca.
Funciones clave de Koel
Reproductor web moderno
La aplicación de una sola página de Vue.js ofrece reproducción instantánea, gestión de colas y atajos de teclado desde cualquier navegador sin instalar una aplicación nativa.
Carga de archivos del navegador
Agrega música a tu biblioteca arrastrando archivos al navegador — no se requiere acceso SSH, FTP o de línea de comandos.
Last.fm Scrobbling
Conecta tu cuenta de Last.fm para registrar automáticamente cada canción que reproduzcas y construir un historial de escucha completo.
Soporte multiusuario
Crea cuentas para familiares o amigos, cada una con listas de reproducción e historial de escucha separados, todos compartiendo la misma biblioteca de música.
Gestión de listas de reproducción
Construye y gestiona listas de reproducción manualmente o deja que Koel genere listas de "Reproducidas recientemente" y de favoritos automáticamente mientras escuchas.
¿Por qué ejecutar Koel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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