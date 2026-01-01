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Todo lo que puedes crear con Kodi

Este despliegue de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, permitiendo que múltiples clientes Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en tu red, independientemente de si otra máquina está funcionando. Conecta tus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y de la interfaz web del despliegue para empezar a compartir tu biblioteca.

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Funciones clave de Kodi

Biblioteca Multimedia Centralizada

Aloja una base de datos de medios compartida respaldada por MariaDB a la que se conectan todos tus clientes Kodi, eliminando bibliotecas duplicadas y manteniendo el historial de visualización sincronizado.

Gestión basada en navegador

Configura las fuentes multimedia, escanea contenido nuevo y administra complementos a través de la interfaz web de Kodi sin necesidad de una pantalla física.

Historial de reproducciones unificado

Todos los clientes Kodi conectados comparten el mismo progreso de visualización, calificaciones y metadatos, para que puedas reanudar el contenido desde cualquier dispositivo.

Servidor de biblioteca siempre activo

Ejecutarlo en un VPS mantiene su servidor de biblioteca disponible las 24 horas del día, incluso cuando las computadoras personales o los reproductores multimedia están apagados.

Gestión de Add-ons

Instalar y gestionar complementos de Kodi de forma remota a través de la interfaz web, ampliando la funcionalidad sin acceso directo al contenedor.

¿Por qué ejecutar Kodi en Hostinger?

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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