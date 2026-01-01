Este despliegue de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, permitiendo que múltiples clientes Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en tu red, independientemente de si otra máquina está funcionando. Conecta tus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y de la interfaz web del despliegue para empezar a compartir tu biblioteca.