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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con KitchenOwl

KitchenOwl es una aplicaciĆ³n de cĆ³digo abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificaciĆ³n de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y mĆ³vil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizados en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: telĆ©fonos en la tienda, tabletas en la cocina, laptops en cualquier otro lugar.

Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene los hĆ”bitos de compra, las colecciones de recetas y las rutinas del hogar dentro de una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de un SaaS de nivel gratuito que monetiza los datos de compra del consumidor. La implementaciĆ³n de un solo contenedor viene con SQLite para un bajo uso de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con aplicaciones mĆ³viles en iOS y Android para la ediciĆ³n de listas en la tienda.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de KitchenOwl

Listas de compras compartidas

Listas de compras sincronizadas en tiempo real en telĆ©fonos, tabletas y computadoras portĆ”tiles para que todos vean la misma lista mientras compran o planean.

Recetas y planificaciĆ³n de comidas

Guarda recetas (o impĆ³rtalas desde URLs), planifica comidas en un calendario y genera automĆ”ticamente una lista de compras a partir de recetas seleccionadas.

Seguimiento de despensa

Rastrea los artĆ­culos que ya tienes a mano para que la planificaciĆ³n de comidas pueda restarlos de la lista de compras generada y evitar compras duplicadas.

MĆŗltiples hogares

Gestiona hogares separados en una sola instancia, cada uno con listas, recetas y miembros aislados para hogares compartidos o familia extendida.

Aplicaciones de iOS y Android

Las aplicaciones mĆ³viles propias se conectan a tu instancia autoalojada para actualizaciones rĆ”pidas de listas, compras sin conexiĆ³n y entrada de artĆ­culos por cĆ³digo de barras.

Sugerencias inteligentes

Las sugerencias de artĆ­culos y la clasificaciĆ³n inteligente por pasillo aceleran la creaciĆ³n de listas al aprender los artĆ­culos que tu hogar suele comprar juntos.

ĀæPor quĆ© ejecutar KitchenOwl en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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