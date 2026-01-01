Implementa KitchenOwl con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Lista de compras compartida autoalojada, administrador de recetas y planificador de comidas que mantiene a todo el hogar sincronizado desde cualquier dispositivo.
Elige un plan VPS para KitchenOwl
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con KitchenOwl
KitchenOwl es una aplicaciĆ³n de cĆ³digo abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificaciĆ³n de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y mĆ³vil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizados en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: telĆ©fonos en la tienda, tabletas en la cocina, laptops en cualquier otro lugar.
Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene los hĆ”bitos de compra, las colecciones de recetas y las rutinas del hogar dentro de una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de un SaaS de nivel gratuito que monetiza los datos de compra del consumidor. La implementaciĆ³n de un solo contenedor viene con SQLite para un bajo uso de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con aplicaciones mĆ³viles en iOS y Android para la ediciĆ³n de listas en la tienda.
Funciones clave de KitchenOwl
Listas de compras compartidas
Listas de compras sincronizadas en tiempo real en telĆ©fonos, tabletas y computadoras portĆ”tiles para que todos vean la misma lista mientras compran o planean.
Recetas y planificaciĆ³n de comidas
Guarda recetas (o impĆ³rtalas desde URLs), planifica comidas en un calendario y genera automĆ”ticamente una lista de compras a partir de recetas seleccionadas.
Seguimiento de despensa
Rastrea los artĆculos que ya tienes a mano para que la planificaciĆ³n de comidas pueda restarlos de la lista de compras generada y evitar compras duplicadas.
MĆŗltiples hogares
Gestiona hogares separados en una sola instancia, cada uno con listas, recetas y miembros aislados para hogares compartidos o familia extendida.
Aplicaciones de iOS y Android
Las aplicaciones mĆ³viles propias se conectan a tu instancia autoalojada para actualizaciones rĆ”pidas de listas, compras sin conexiĆ³n y entrada de artĆculos por cĆ³digo de barras.
Sugerencias inteligentes
Las sugerencias de artĆculos y la clasificaciĆ³n inteligente por pasillo aceleran la creaciĆ³n de listas al aprender los artĆculos que tu hogar suele comprar juntos.
ĀæPor quĆ© ejecutar KitchenOwl en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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