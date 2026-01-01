KitchenOwl es una aplicaciĆ³n de cĆ³digo abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificaciĆ³n de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y mĆ³vil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizados en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: telĆ©fonos en la tienda, tabletas en la cocina, laptops en cualquier otro lugar.

Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene los hĆ”bitos de compra, las colecciones de recetas y las rutinas del hogar dentro de una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de un SaaS de nivel gratuito que monetiza los datos de compra del consumidor. La implementaciĆ³n de un solo contenedor viene con SQLite para un bajo uso de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con aplicaciones mĆ³viles en iOS y Android para la ediciĆ³n de listas en la tienda.