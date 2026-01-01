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Plataforma de fiesta de karaoke autohospedada donde los invitados ponen canciones en cola desde sus navegadores móviles usando códigos QR.

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Todo lo que puedes crear con Karaoke Eternal

Karaoke Eternal es una plataforma de karaoke para fiestas completamente autohospedada que convierte cualquier pantalla en una pantalla de karaoke. Los invitados se unen a una sala escaneando un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de instalar ninguna aplicación. El anfitrión controla la reproducción desde cualquier navegador, mientras que varias salas independientes te permiten ejecutar sesiones simultáneas con colas separadas.

Los formatos compatibles incluyen pistas MP3+G con letras CDG, MP3+G comprimidos, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin letras. Los medios y la configuración se almacenan en una base de datos SQLite incrustada sin necesidad de un servicio de base de datos externo. La configuración inicial del administrador se completa en el primer acceso a través de la interfaz web. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu biblioteca de karaoke privada y siempre disponible cada vez que comienza una fiesta.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Karaoke Eternal

Cola de canciones móvil

Los invitados escanean un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación ni crear una cuenta.

Múltiples Salones de Fiesta

Ejecuta sesiones de karaoke simultáneas en salas independientes, cada una con su propia cola y reproductor, ideal para grandes locales o eventos.

CDG y Asistencia de Video

Reproduce pistas MP3+G sincronizadas con CDG, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin superposiciones de letras.

Actualizaciones de Fila en Tiempo Real

Anfitriones y huéspedes ven cómo la cola se actualiza en tiempo real en todos los dispositivos conectados a la misma sala.

No se necesita aplicación

Toda la experiencia de karaoke se ejecuta en el navegador — los invitados ponen canciones en la fila y los anfitriones gestionan la reproducción sin instalar nada.

¿Por qué ejecutar Karaoke Eternal en Hostinger?

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