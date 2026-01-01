Karaoke Eternal es una plataforma de karaoke para fiestas completamente autohospedada que convierte cualquier pantalla en una pantalla de karaoke. Los invitados se unen a una sala escaneando un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de instalar ninguna aplicación. El anfitrión controla la reproducción desde cualquier navegador, mientras que varias salas independientes te permiten ejecutar sesiones simultáneas con colas separadas.

Los formatos compatibles incluyen pistas MP3+G con letras CDG, MP3+G comprimidos, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin letras. Los medios y la configuración se almacenan en una base de datos SQLite incrustada sin necesidad de un servicio de base de datos externo. La configuración inicial del administrador se completa en el primer acceso a través de la interfaz web. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu biblioteca de karaoke privada y siempre disponible cada vez que comienza una fiesta.