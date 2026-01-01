Implementa Kapowarr con una instalación de un solo clic.
Gestor de biblioteca de cómics autohospedado que descarga, organiza y gestiona automáticamente tu colección de cómics digitales.
Elige un plan VPS para Kapowarr
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Kapowarr
Kapowarr es un gestor de biblioteca de cómics autoalojado creado para el ecosistema arr, diseñado para automatizar la descarga, el cambio de nombre y la organización de números de cómics digitales, volúmenes y novelas gráficas. Al igual que Sonarr para programas de televisión o Radarr para películas, Kapowarr te permite añadir títulos que quieres seguir y luego busca y descarga automáticamente nuevos números a medida que estén disponibles de una variedad de fuentes compatibles.
La aplicación puede importar bibliotecas de cómics existentes, convertir formatos de archivo y organizar archivos según esquemas de nombres personalizables. Ejecutar Kapowarr en un VPS mantiene tu biblioteca accesible desde cualquier lugar mientras automatiza el trabajo de mantenimiento que de otro modo requeriría un esfuerzo manual continuo.
Funciones clave de Kapowarr
Descargas automáticas de incidencias
Agrega los volúmenes que quieras seguir y Kapowarr buscará y descargará automáticamente los nuevos números a medida que se publiquen.
Importación y organización de la biblioteca
Importa una biblioteca de cómics existente y deja que Kapowarr renombre, mueva y organice los archivos según tu esquema de nombres preferido.
Descarga de múltiples fuentes
Descarga desde enlaces DDL, Pixeldrain, Mega y muchas otras fuentes con preferencias de calidad y formato configurables.
Conversión de formato
Extrae y convierte automáticamente los archivos comprimidos descargados a tu formato de cómic preferido durante el proceso de importación.
Búsqueda manual y automática
Utilice la búsqueda monitoreada de un solo clic para obtener volúmenes completos automáticamente, o explore y elija lanzamientos específicos con la búsqueda manual.
¿Por qué ejecutar Kapowarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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