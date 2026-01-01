Kaneo es una aplicación de gestión de proyectos autoalojada que se enfoca en proporcionar lo que los equipos necesitan sin complejidad innecesaria. Organiza el trabajo a través de proyectos, tareas y tableros kanban, con colaboración en tiempo real a través de conexiones WebSocket para que los miembros del equipo vean las actualizaciones sin necesidad de recargar la página.

A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos empresariales que añaden capas de funciones rara vez utilizadas, Kaneo está construido alrededor de una interfaz mínima. Se integra con los repositorios de GitHub para vincular los cambios de código a las tareas del proyecto, y es compatible con GitHub OAuth para que los equipos puedan autenticarse con cuentas de desarrollador existentes. Todos los datos del proyecto se almacenan en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.