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Tablero Kanban de código abierto y herramienta de gestión de proyectos creada como una alternativa a Trello que prioriza la privacidad.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Kan

Kan es un tablero Kanban autoalojado y de código abierto diseñado para equipos que desean tener control total sobre los datos de sus proyectos. Desarrollado con Next.js y PostgreSQL, ofrece el familiar flujo de trabajo de tarjetas y tableros de Trello sin el precio por asiento ni el bloqueo de datos. Tableros, tarjetas, etiquetas y espacios de trabajo en equipo están incluidos de forma predeterminada.

Alojar Kan en tu propio VPS significa que los datos de tu proyecto permanecen privados y en una infraestructura que tú controlas. Con soporte para inicio de sesión con correo electrónico/contraseña y más de 20 proveedores OAuth —incluyendo Google, GitHub y Microsoft—, tu equipo puede empezar a colaborar sin configuración adicional.

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Funciones clave de Kan

Tableros Kanban

Organiza el trabajo en tableros y tarjetas con etiquetas, filtros y la función de arrastrar y soltar para cualquier flujo de trabajo de equipo.

Espacios de trabajo en equipo

Invita a los miembros a espacios de trabajo compartidos con controles de visibilidad del tablero para que las personas adecuadas vean los proyectos correctos.

Importación de Trello

Migra los tableros de Trello existentes directamente a Kan para preservar el historial del proyecto sin necesidad de reingreso manual.

Autenticación flexible

Iniciar sesión con correo electrónico/contraseña o cualquiera de los más de 20 proveedores OAuth, incluyendo Google, GitHub y Microsoft.

Seguimiento de actividad

Los registros de actividad de las tarjetas y los hilos de comentarios mantienen un historial completo de cada cambio y discusión en un solo lugar.

¿Por qué ejecutar Kan en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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