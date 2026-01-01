Despliega Kafbat Kafka UI con un solo clic.
Interfaz de usuario web de código abierto para gestionar y monitorear clústeres de Apache Kafka, sucesor del popular proyecto Provectus kafka-ui.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI es un panel web gratuito de código abierto para operar clústeres de Apache Kafka. Como el sucesor impulsado por la comunidad de Provectus kafka-ui, ofrece una interfaz pulida para inspeccionar brokers, administrar temas, navegar por mensajes y rastrear el retraso del grupo de consumidores, todo sin herramientas de línea de comandos. El soporte multi-clúster le permite administrar cada entorno Kafka desde un único panel.
Alojar Kafbat Kafka UI en su propio VPS mantiene sus datos de mensajes y credenciales de clúster completamente dentro de su infraestructura. Esta plantilla incluye un broker Kafka de un solo nodo que se ejecuta en modo KRaft (no se requiere ZooKeeper), lo que le proporciona una pila Kafka lista para producción que está lista en un solo clic.
Funciones clave de Kafbat Kafka UI
Gestión de temas
Crear, configurar y eliminar temas con configuraciones de partición y replicación en tiempo real sin tocar la CLI de Kafka.
Navegador de Mensajes
Explora los mensajes de Kafka en formatos JSON, texto sin formato o Avro con filtrado basado en CEL para localizar los registros exactos que necesitas.
Monitoreo de Grupo de Consumidores
Rastrear los offsets de grupos de consumidores, las asignaciones de particiones y las métricas de retraso para detectar cuellos de botella en el procesamiento antes de que afecten a los sistemas posteriores.
Soporte multi-clúster
Conecte múltiples clústeres de Kafka a un solo tablero y cambie entre ellos instantáneamente para una visibilidad centralizada en todos los entornos.
KRaft Mode Broker
El broker de Kafka incluido se ejecuta en modo KRaft — sin dependencia de ZooKeeper — simplificando la implementación y reduciendo la huella operativa.
¿Por qué ejecutar Kafbat Kafka UI en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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