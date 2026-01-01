Implementa jsreport con una instalación de un solo clic.
Plataforma de informes JavaScript autohospedada para generar documentos PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTML a través de una API REST.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con jsreport
jsreport es un servidor de informes de código abierto que genera documentos comerciales de calidad de producción a partir de plantillas HTML. Los equipos de desarrollo lo utilizan como un servicio compartido que cualquier aplicación de la organización puede llamar a través de una API REST, pasando datos JSON y recibiendo una respuesta en formato PDF, hoja de cálculo de Excel, DOCX o HTML sin ninguna lógica de renderizado en la aplicación que realiza la llamada. Las plantillas se escriben en HTML y CSS estándar utilizando Handlebars u otros motores compatibles, para que cualquier desarrollador web pueda crearlas y mantenerlas sin aprender un DSL propietario.
Alojar jsreport por cuenta propia mantiene los documentos generados —facturas, contratos, estados financieros— en una infraestructura que usted controla, sin enviar datos comerciales confidenciales a un servicio de renderizado de terceros. Sin tarifas por documento ni límites de uso.
Funciones clave de jsreport
Múltiples formatos de salida
Generar PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV o XML desde la misma plantilla, cambiando el formato a través de un parámetro de API sin mantener diseños separados.
Renderizado de API REST
Cada plantilla es un endpoint POST — las aplicaciones pasan datos JSON y reciben el documento renderizado de vuelta, desacoplando la lógica del informe del código de la aplicación.
Diseñador basado en navegador
Diseñe, previsualice y pruebe plantillas de informes directamente en el navegador usando el editor web integrado sin cambiar entre herramientas.
Programación de reportes
Programe informes para que se ejecuten automáticamente a intervalos fijos y entréguelos por correo electrónico o almacene el resultado, eliminando las exportaciones manuales recurrentes.
Versionado de Plantillas
Rastrea cada cambio en una plantilla con historial de versiones integrado y revierte a cualquier versión anterior sin mantener un VCS separado.
¿Por qué ejecutar jsreport en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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