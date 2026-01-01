Jellyswarrm es un proxy de agregaciĂłn de cĂłdigo abierto que combina varios servidores Jellyfin detrĂĄs de un Ășnico punto de acceso, presentando bibliotecas, usuarios y reproducciĂłn como si provinieran de un solo servidor. EstĂĄ diseĂ±ado para hogares y grupos de amigos cuyas pelĂ­culas, programas y mĂșsica residen en mĂĄquinas o redes separadas pero que desean un solo lugar para navegar y reproducir todo.

Debido a que se comunica con la API de Jellyfin de forma nativa, los clientes mĂłviles, de TV y de escritorio existentes siguen funcionando sin necesidad de reconfiguraciĂłn. Alojar Jellyswarrm en un VPS te proporciona un punto de entrada pĂșblico estable que conecta instancias remotas de Jellyfin sin VPNs ni montajes SMB, mientras que la transcodificaciĂłn sigue ocurriendo en el servidor de origen que posee el contenido multimedia.