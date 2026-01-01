Implementa Jellyseerr con un solo clic de instalación.
Herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia que permite a los usuarios descubrir y solicitar películas o series de TV para Jellyfin, Emby y Plex.
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Todo lo que puedes crear con Jellyseerr
Jellyseerr es una interfaz de gestión y solicitud de contenido multimedia para servidores multimedia autoalojados, diseñada para ofrecer a los usuarios una forma optimizada de descubrir y solicitar contenido sin acceso directo a Sonarr o Radarr. Los usuarios exploran un catálogo extenso, envían solicitudes y reciben notificaciones cuando el contenido está disponible, mientras que los administradores aprueban las solicitudes y gestionan su cumplimiento a través de un panel de control intuitivo.
Alojar Jellyseerr junto con tu servidor multimedia mantiene todo el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y las credenciales de integración en tu propio VPS. Los usuarios pueden explorar y solicitar contenido 24/7 desde cualquier dispositivo, con el inicio de sesión único desde sus cuentas existentes de Jellyfin, Emby o Plex, lo que hace que la experiencia sea fluida desde el momento en que inician sesión.
Funciones clave de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Los usuarios inician sesión con sus credenciales existentes de Jellyfin, Emby o Plex — no se requiere la creación de una cuenta separada para los usuarios de su servidor de medios existente.
Integración de Sonarr y Radarr
Las solicitudes aprobadas se envían directamente a Sonarr o Radarr para descarga automática y adición a la biblioteca sin pasos manuales del administrador.
Flujo de trabajo de aprobación de solicitudes
Los administradores revisan las solicitudes pendientes desde un panel central y las aprueban o deniegan con un solo clic antes de que comience el cumplimiento.
Permisos Granulares
El control de acceso basado en roles con cuotas y límites de solicitud por usuario evita que un solo usuario sature las colas de descarga.
Notificaciones Multicanal
Notificar a los usuarios a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico, Pushover y webhooks cuando su contenido solicitado esté disponible para ver.
¿Por qué ejecutar Jellyseerr en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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