Despliega Jellyfin con un solo clic.
Servidor multimedia gratuito y de código abierto para reproducir tu biblioteca personal de películas, series y música en cualquier dispositivo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Jellyfin
Jellyfin es el principal servidor multimedia gratuito y de código abierto, una alternativa impulsada por la comunidad a Plex y Emby, sin niveles premium, sin rastreo y sin dependencia de un proveedor. Transmite tu colección personal de contenido multimedia a teléfonos, tabletas, computadoras, televisores inteligentes y aplicaciones dedicadas en Roku, Android TV, Apple TV y Fire TV, con obtención automática de metadatos y transcodificación acelerada por hardware.
Alojar Jellyfin en un VPS te da acceso 24/7 a tu biblioteca multimedia desde cualquier parte del mundo, con ancho de banda dedicado para transmisiones simultáneas y sin depender de tu conexión a internet doméstica. Tu contenido multimedia, historial de visualización y preferencias de usuario permanecen completamente bajo tu control, sin cuotas de suscripción de ningún tipo.
Funciones clave de Jellyfin
Transcodificación de hardware
La aceleración Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC y VA-API permite la transcodificación fluida en tiempo real para dispositivos que no pueden reproducir el formato de origen de forma nativa.
TV en vivo y DVR
Conecta sintonizadores de red como HDHomeRun o fuentes M3U para ver y grabar transmisiones en vivo directamente a través de la interfaz de Jellyfin.
Apps multiplataforma
Las aplicaciones nativas para Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV y Apple TV permiten que cualquier dispositivo doméstico acceda a la biblioteca multimedia sin un navegador.
Permisos multiusuario
Cree cuentas separadas para los miembros de la familia con bibliotecas individuales, controles parentales y filtros de clasificación de contenido por usuario.
Sesiones de SyncPlay
Disfruta del mismo contenido simultáneamente con amigos o familiares a distancia, con reproducción sincronizada y una cola compartida.
¿Por qué ejecutar Jellyfin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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