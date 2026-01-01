Despliega Jelly-Clipper con una instalaciĆ³n de un solo clic.
AplicaciĆ³n complementaria autohospedada para Jellyfin que crea, comparte y gestiona videoclips de tu biblioteca multimedia.
Elige un plan VPS para Jelly-Clipper
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Jelly-Clipper
Jelly-Clipper is an open-source web companion to Jellyfin that turns any moment in your media library into a shareable clip. Paste a Jellyfin video URL, select a start and end point, and Jelly-Clipper produces a permanent clip stored alongside your library and accessible to every authenticated Jellyfin user on your instance.
Self-hosting Jelly-Clipper on a VPS keeps clips, downloaded source files, and the SQLite database on infrastructure you control, with no third-party uploads, no public sharing services, and a scheduled cron job that automatically reclaims storage by purging cached originals older than your retention window.
Funciones clave de Jelly-Clipper
Recorte basado en URL
Pega una URL de video de Jellyfin y define marcas de tiempo de inicio y fin para generar un clip sin salir del navegador.
AutenticaciĆ³n de Jellyfin
Reutiliza las cuentas de usuario de Jellyfin para que solo los miembros de tu instancia de Jellyfin puedan ver, crear o administrar clips.
Biblioteca de clips permanente
Los clips guardados persisten indefinidamente en cada perfil de usuario con enlaces compartibles accesibles para el resto de la instancia.
ReproducciĆ³n local inteligente
Detecta cuando el archivo multimedia original estĆ” montado localmente y lo reproduce directamente para omitir descargas o transcodificaciones innecesarias.
Limpieza automatizada
Un trabajo cron configurable elimina los archivos fuente descargados despuĆ©s de un perĆodo de retenciĆ³n para que el volumen de videos se mantenga bajo control.
ĀæPor quĆ© ejecutar Jelly-Clipper en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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