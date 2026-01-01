Implementa iTop con una instalación de un solo clic.
Plataforma ITSM y CMDB de código abierto para gestionar servicios de TI, infraestructura y flujos de trabajo de soporte.
Elige un plan VPS para iTop
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con iTop
iTop (Portal de Operaciones de TI) es una plataforma de Gestión de Servicios de TI totalmente de código abierto, basada en la web y construida en torno a las mejores prácticas de ITIL. Combina una potente Base de Datos de Gestión de la Configuración con módulos de mesa de ayuda, gestión de incidentes, problemas, cambios y servicios, todo en una sola aplicación autoalojada.
A diferencia de las herramientas ITSM SaaS que cobran por agente, autoalojar iTop en tu propio VPS le da a tu equipo de TI control total sobre tus datos, personalización e integraciones. Puedes extender iTop a través de complementos del iTop Hub para adaptarlo a tus flujos de trabajo operativos específicos.
Funciones clave de iTop
CMDB integrado
Rastrea todos los activos de TI y sus relaciones en una base de datos totalmente personalizable con análisis gráfico de impacto.
Incidente & mesa de ayuda
Gestionar tickets de soporte con seguimiento de SLA, notificaciones de usuario y un registro de auditoría completo de cada acción realizada.
Gestión del cambio
Planifique y apruebe cambios con flujos de trabajo estructurados que mantienen su entorno de TI estable y rastreable.
Catálogo de servicios
Define y gestiona las ofertas de servicio, los contratos y los objetivos de SLA en toda su organización de TI.
Extensible mediante complementos
Expanda iTop con extensiones comunitarias y comerciales desde el iTop Hub sin modificar el código central.
¿Por qué ejecutar iTop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.