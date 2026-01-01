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Todo lo que puedes crear con Invidious

Invidious es una interfaz alternativa de código abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube que permite a los espectadores ver videos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz de usuario web obtiene datos de video a través de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la dirección IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesión; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.

Alojar Invidious en tu propio VPS te brinda una experiencia personal de visualización de YouTube sin anuncios, además de la capacidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, listas de reproducción e historial de visualización residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y las fuentes RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.

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Funciones clave de Invidious

Sin seguimiento ni anuncios

Los videos se envían a través de tu servidor, por lo que YouTube nunca ve las direcciones IP de los espectadores, las huellas digitales del navegador o los datos de comportamiento, y no hay anuncios pre-roll ni mid-roll.

No se necesita una cuenta de Google

Mira videos, suscríbete a canales, crea listas de reproducción y sigue tu historial de reproducciones sin iniciar sesión en una cuenta de Google ni aceptar los términos de YouTube.

Suscripciones y fuentes

Suscríbete a canales de YouTube a través de una cuenta local en tu instancia de Invidious, con fuentes RSS opcionales para seguir canales en cualquier lector de feeds.

Calidad y elección de códec

Elige la calidad de video, el códec (VP9, AV1, H.264) y el idioma del audio manualmente en lugar de dejar que la calidad automática de YouTube decida por ti.

Modo oscuro y temas

Múltiples temas integrados, incluyendo un modo oscuro limpio, además de una interfaz de usuario pulcra y minimalista sin el motor de recomendaciones de YouTube ni el desorden de la barra lateral.

API JSON para herramientas

Una API REST integral expone datos de video, información del canal y resultados de búsqueda para que las herramientas externas puedan integrarse sin extraer HTML.

¿Por qué ejecutar Invidious en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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