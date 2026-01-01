Inngest es un motor de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo de cÃ³digo abierto que te permite escribir funciones en segundo plano fiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el cÃ³digo de tu aplicaciÃ³n. Gestiona automÃ¡ticamente los reintentos, la concurrencia, la limitaciÃ³n de velocidad y la lÃ³gica de funciones escalonadas, manteniendo el cÃ³digo de tu aplicaciÃ³n centrado en la lÃ³gica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

El autoalojamiento de Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecuciÃ³n, los datos y la configuraciÃ³n. Viene con persistencia SQLite integrada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediaciÃ³n de mensajes.