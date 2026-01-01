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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Indico

Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN —el lugar de nacimiento de la Web— para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Maneja la presentación de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples sesiones, actas de congresos, reservas de salas, registro, pago e impresión de credenciales en un único sistema integrado.

Alojar Indico en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los participantes, resúmenes y trabajos académicos en una infraestructura que tú controlas, evita las tarifas de SaaS por evento para conferencias grandes y te permite personalizar temas, complementos y autenticación para que coincidan con los requisitos institucionales.

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Funciones clave de Indico

Gestión de conferencias

Planifica conferencias de varios días y múltiples sesiones con horarios estructurados, moderadores de sesión y gestión de ponentes, diseñado para eventos académicos.

Resúmenes y revisión por pares

Recopile resúmenes, asigne revisores, ejecute flujos de trabajo de revisión ciegos o de doble ciego, y publique las actas sin herramientas de terceros.

Reserva de sala

Gestiona salas de reuniones compartidas en toda una organización con vistas de calendario, reservas recurrentes y flujos de trabajo de aprobación.

Registro y pago

Crea formularios de registro personalizados con códigos de descuento, límites de capacidad e integraciones de pago para la venta de entradas y el alojamiento.

Plugins y SSO

Extienda Indico con plugins de Zoom, OAuth, SAML, LDAP y Shibboleth para integrarse con proveedores de identidad institucionales existentes.

escala de grado CERN

Diseñado para gestionar todo el calendario de eventos del CERN, Indico se adapta desde un solo seminario hasta conferencias con miles de asistentes.

¿Por qué ejecutar Indico en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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