ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de código abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administración sin una ingeniería de front-end extensa. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQL— significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por asiento. La imagen de Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.