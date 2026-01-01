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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con ILLA Builder

ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de código abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administración sin una ingeniería de front-end extensa. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQL— significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por asiento. La imagen de Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.

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Funciones clave de ILLA Builder

Creador de arrastrar y soltar

Ensambla interfaces de usuario a partir de una rica biblioteca de componentes — tablas, formularios, gráficos y más — arrastrándolos a un lienzo, sin escribir código de diseño.

Más de 40 integraciones de datos

Conéctate directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, API REST, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.

JavaScript en todas partes

Escribe lógica personalizada directamente con JavaScript para transformar datos, activar acciones y añadir comportamiento condicional más allá de lo que las herramientas sin código suelen permitir.

Colaboración en tiempo real

Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma aplicación simultáneamente, lo que lo hace práctico para que los equipos de ingeniería y operaciones construyan e iteren juntos.

Control de datos autoalojado

Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, lo que apoya los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.

¿Por qué ejecutar ILLA Builder en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Martin K
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