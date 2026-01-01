Despliega ILLA Builder con un solo clic.
Plataforma de bajo código de código abierto para construir herramientas internas, paneles de control y paneles de administración de forma visual.
Elige un plan VPS para ILLA Builder
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ILLA Builder
ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de código abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administración sin una ingeniería de front-end extensa. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para más de 40 integraciones —incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQL— significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.
Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las políticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por asiento. La imagen de Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volúmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a través de reinicios y actualizaciones.
Funciones clave de ILLA Builder
Creador de arrastrar y soltar
Ensambla interfaces de usuario a partir de una rica biblioteca de componentes — tablas, formularios, gráficos y más — arrastrándolos a un lienzo, sin escribir código de diseño.
Más de 40 integraciones de datos
Conéctate directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, API REST, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.
JavaScript en todas partes
Escribe lógica personalizada directamente con JavaScript para transformar datos, activar acciones y añadir comportamiento condicional más allá de lo que las herramientas sin código suelen permitir.
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma aplicación simultáneamente, lo que lo hace práctico para que los equipos de ingeniería y operaciones construyan e iteren juntos.
Control de datos autoalojado
Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, lo que apoya los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.
¿Por qué ejecutar ILLA Builder en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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