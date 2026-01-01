HomeHub es una utilidad familiar de cÃ³digo abierto y autoalojada que convierte cualquier servidor en un panel de control privado para todos en tu hogar. DiseÃ±ada para uso compartido en una red domÃ©stica, se distribuye como una aplicaciÃ³n web progresiva sin inicio de sesiÃ³n para que cualquier miembro de la familia pueda abrirla en un navegador, guardarla en su pantalla de inicio y empezar a colaborar inmediatamente en notas, listas de compras, tareas y un calendario compartido.

Alojar HomeHub por tu cuenta mantiene los datos del hogar â€”gastos, hÃ¡bitos de compra, rutinas familiares y archivos subidosâ€” completamente en tu propio VPS, sin sincronizaciÃ³n en la nube de terceros, seguimiento o tarifas por usuario. Las funciones se pueden activar o desactivar individualmente a travÃ©s de una Ãºnica configuraciÃ³n YAML, para que solo habilites las herramientas que tu familia realmente utiliza.