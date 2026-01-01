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Panel familiar sin necesidad de iniciar sesiÃ³n para notas compartidas, listas de compras, tareas del hogar, calendarios y gastos en una PWA privada.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con HomeHub

HomeHub es una utilidad familiar de cÃ³digo abierto y autoalojada que convierte cualquier servidor en un panel de control privado para todos en tu hogar. DiseÃ±ada para uso compartido en una red domÃ©stica, se distribuye como una aplicaciÃ³n web progresiva sin inicio de sesiÃ³n para que cualquier miembro de la familia pueda abrirla en un navegador, guardarla en su pantalla de inicio y empezar a colaborar inmediatamente en notas, listas de compras, tareas y un calendario compartido.

Alojar HomeHub por tu cuenta mantiene los datos del hogar â€”gastos, hÃ¡bitos de compra, rutinas familiares y archivos subidosâ€” completamente en tu propio VPS, sin sincronizaciÃ³n en la nube de terceros, seguimiento o tarifas por usuario. Las funciones se pueden activar o desactivar individualmente a travÃ©s de una Ãºnica configuraciÃ³n YAML, para que solo habilites las herramientas que tu familia realmente utiliza.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de HomeHub

Lista de compras compartida

Lista de compras colaborativa con sugerencias inteligentes basadas en entradas anteriores, para que toda la familia pueda agregar artÃ­culos a medida que se agotan.

Control de gastos familiares

Track household spending with support for recurring bills like subscriptions, utilities, milk, or newspapers, all in one ledger.

Calendario y recordatorios

Calendario compartido con categorÃ­as codificadas por colores para facturas, escuela, salud y eventos familiares mantiene a cada miembro del hogar alineado.

Quehaceres y notas

El rastreador de tareas ligero y el tablero de notas compartido permiten a los miembros de la familia asignar tareas y anotar mensajes rÃ¡pidos sin aplicaciones adicionales.

Utilidades integradas

Incluye recetario, rastreador de caducidad, compresor de PDF, acortador de URL, generador de QR y un descargador de medios en una sola PWA.

Privado por diseÃ±o

Sin sistema de cuentas, sin telemetrÃ­a y sin dependencia de la nube â€” todos los datos permanecen dentro de tu VPS y red domÃ©stica.

Â¿Por quÃ© ejecutar HomeHub en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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