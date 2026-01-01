Homebox es un sistema de inventario y organizaciÃ³n diseÃ±ado especÃ­ficamente para usuarios domÃ©sticos que desean dar estructura a sus pertenencias personales. Permite catalogar artÃ­culos con fotos, campos personalizados y etiquetas de ubicaciÃ³n, mientras se realiza un seguimiento de garantÃ­as, fechas de compra y valores para la documentaciÃ³n del seguro. El etiquetado con cÃ³digos QR facilita la identificaciÃ³n y localizaciÃ³n de artÃ­culos en diferentes habitaciones o espacios de almacenamiento.

Alojar Homebox en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del inventario â€”incluyendo detalles sobre posesiones valiosas e historial de comprasâ€” completamente privados, sin tarifas de suscripciÃ³n, sin lÃ­mites de almacenamiento y sin riesgo de que un servicio de terceros interrumpa tu acceso a los datos.