Home Gallery es una galería web de código abierto y autoalojada para archivos personales de fotos y videos. Indexa tus medios en el disco, extrae metadatos EXIF, genera vistas previas de múltiples resoluciones y ofrece una experiencia de navegación rápida con desplazamiento infinito que funciona igual de bien en un teléfono, tableta o computadora de escritorio, sin subir nada a un servicio en la nube de terceros.

Lo que la hace diferente es el descubrimiento basado en el contenido. Home Gallery utiliza modelos de TensorFlow para incrustar cada foto para la búsqueda de imágenes similares, ejecuta detección facial para que puedas navegar por persona y geocodifica inversamente las coordenadas GPS en nombres de lugares legibles. Los archivos originales permanecen intactos e incluso pueden moverse sin conexión una vez que se generan las vistas previas, lo que la hace ideal para archivos a largo plazo que abarcan múltiples unidades.