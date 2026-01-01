Despliega Hasura GraphQL Engine con un solo clic.
APIs GraphQL y REST instantáneas sobre tu base de datos PostgreSQL — no se requiere código de backend.
Elige un plan VPS para Hasura GraphQL Engine
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Hasura GraphQL Engine
El Motor GraphQL de Hasura se conecta a tu base de datos PostgreSQL y auto-genera una API GraphQL completamente tipada en segundos. En lugar de escribir código de resolución, configurar definiciones de esquema o construir capas de consulta desde cero, los desarrolladores apuntan Hasura a una base de datos e inmediatamente obtienen filtrado, ordenación, paginación, agregaciones y suscripciones en tiempo real, todo gestionado a través de una consola visual.
Con más de 32,000 estrellas en GitHub y uso en producción en empresas de todo el mundo, Hasura es el camino más rápido de la base de datos a la API. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus credenciales de base de datos y la lógica de consulta dentro de tu infraestructura, sin tarifas por solicitud, sin costos de egreso de datos y con control total sobre los permisos de acceso y la limitación de velocidad.
Funciones clave de Hasura GraphQL Engine
APIs de GraphQL instantáneas
Genera automáticamente una API GraphQL completamente tipada a partir de tu esquema PostgreSQL existente — incluyendo tablas, vistas y relaciones, sin necesidad de escribir código de resolución.
Suscripciones en tiempo real
Cualquier consulta GraphQL puede convertirse en una suscripción en vivo que envía actualizaciones a los clientes conectados a través de WebSockets a medida que los datos subyacentes cambian.
Permisos a nivel de fila
Define reglas de control de acceso granular por tabla, rol y operación usando un constructor de permisos de apuntar y hacer clic — no se necesita middleware personalizado.
Mapeo de endpoints REST
Exponga cualquier consulta GraphQL guardada como un endpoint REST con nombre, dando a los clientes solo REST acceso a los mismos datos sin una capa de API separada.
Esquemas remotos y acciones
Integre APIs GraphQL externas y servicios HTTP en el esquema unificado, para que los clientes consulten todo a través de un único punto de acceso.
¿Por qué ejecutar Hasura GraphQL Engine en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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