Implementa Harness con una instalación de un solo clic.
Plataforma de desarrollo integral que combina alojamiento de Git, flujos de CI/CD y entornos de desarrollo en la nube en una sola herramienta.
Elige un plan VPS para Harness
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Harness
Harness Open Source es una plataforma DevOps integral que unifica la gestión de código fuente, los pipelines automatizados de CI/CD, los entornos de desarrollo alojados (Gitspaces) y los registros de artefactos en una única solución. Como la evolución de Drone CI, se extiende más allá de la integración continua para ofrecer una plataforma completa de entrega de software bajo la licencia Apache 2.0.
Alojar Harness por tu cuenta en tu VPS te brinda minutos de compilación ilimitados, almacenamiento de artefactos y miembros de equipo a un costo fijo, con la propiedad completa del código fuente y los datos del pipeline. Sin limitaciones, sin precios por asiento y sin dependencia de proveedor — solo una plataforma DevOps con todas las funciones ejecutándose en el hardware que tú controlas.
Funciones clave de Harness
SCM Integrado
Aloja repositorios Git con flujos de trabajo completos de commit, rama, fusión y solicitud de extracción, junto con revisión de código, protección de ramas y escaneo de secretos.
CI/CD listo para producción
Crea, prueba e implementa cualquier lenguaje o framework con pasos de pipeline en contenedores, cientos de plantillas reutilizables y migración con un solo clic desde GitHub Actions, GitLab CI y CircleCI.
Gitspaces Entornos de Desarrollo
Proporcione a los desarrolladores entornos de desarrollo en la nube listos al instante y preconfigurados, accesibles desde VS Code, JetBrains o el navegador — eliminando por completo el tiempo de configuración.
Registro de Artefactos
Almacena y actúa como proxy para imágenes de Docker, gráficos de Helm y paquetes personalizados en un registro integrado con almacenamiento en caché ascendente para acelerar las compilaciones y reducir las dependencias externas.
Análisis de seguridad
Detecta automáticamente secretos y vulnerabilidades en el código y las dependencias antes de que lleguen a producción, aplicando controles de calidad como parte de cada ejecución de pipeline.
¿Por qué ejecutar Harness en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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