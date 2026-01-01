Harness Open Source es una plataforma DevOps integral que unifica la gestión de código fuente, los pipelines automatizados de CI/CD, los entornos de desarrollo alojados (Gitspaces) y los registros de artefactos en una única solución. Como la evolución de Drone CI, se extiende más allá de la integración continua para ofrecer una plataforma completa de entrega de software bajo la licencia Apache 2.0.

Alojar Harness por tu cuenta en tu VPS te brinda minutos de compilación ilimitados, almacenamiento de artefactos y miembros de equipo a un costo fijo, con la propiedad completa del código fuente y los datos del pipeline. Sin limitaciones, sin precios por asiento y sin dependencia de proveedor — solo una plataforma DevOps con todas las funciones ejecutándose en el hardware que tú controlas.