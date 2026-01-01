Hasta un 69% de descuento en HandBrake

Instala HandBrake con un solo clic.

Transcodificador de video de código abierto accesible desde cualquier navegador, con conversión por lotes y procesamiento automático de carpetas monitoreadas.

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MXN104.99/mes
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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
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50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con HandBrake

HandBrake es el transcodificador de video de código abierto más utilizado, capaz de convertir prácticamente cualquier formato de video en salidas modernas y ampliamente compatibles como MP4 y MKV. Esta implementación ejecuta HandBrake dentro de un contenedor Docker y transmite su interfaz gráfica completa a tu navegador usando noVNC — no se requiere instalación de escritorio. Obtienes la interfaz de usuario completa de HandBrake con todos sus preajustes de codificación, soporte de subtítulos, marcadores de capítulo y opciones de aceleración de hardware, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador moderno.

El contenedor incluye una función de carpeta de vigilancia que convierte automáticamente cualquier archivo de video que coloques en el directorio de entrada designado, lo que facilita la ejecución de trabajos por lotes desatendidos en tu VPS.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de HandBrake

GUI basada en navegador

La interfaz completa de escritorio de HandBrake se transmite directamente a tu navegador a través de noVNC — accédela desde cualquier lugar sin instalar ningún software localmente.

Carpeta de monitoreo automática

Los archivos colocados en la carpeta de vigilancia se ponen automáticamente en cola y se convierten en segundo plano, lo que permite el procesamiento por lotes desatendido sin interacción manual.

Amplio soporte de formatos

Acepta prácticamente cualquier formato de fuente de video y convierte a MP4, MKV o WebM con control preciso sobre códecs, tasas de bits, resolución y pistas de audio.

Preajustes de codificación

Decenas de ajustes preestablecidos integrados están dirigidos a dispositivos específicos y niveles de calidad —desde perfiles optimizados para streaming hasta codificaciones de archivo de alta calidad—, reduciendo el tiempo de configuración.

Soporte para subtítulos y capítulos

Importar, incrustar o pasar pistas de subtítulos y marcadores de capítulo durante la conversión, preservando los metadatos del archivo fuente original.

¿Por qué ejecutar HandBrake en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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