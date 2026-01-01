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Aplicación de productividad gamificada que convierte hábitos, tareas diarias y pendientes en una aventura RPG con progresión de personaje y misiones sociales.

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Todo lo que puedes crear con Habitica

Habitica transforma la productividad en un juego de rol donde completar tareas del mundo real sube de nivel a tu personaje, ganas oro y desbloqueas equipo. Crea hábitos para rastrear comportamientos recurrentes, tareas diarias para las que se restablecen cada día, y tareas pendientes para objetivos únicos — no cumplir con cualquiera de ellas le cuesta salud a tu avatar, creando una responsabilidad genuina a través de la mecánica del juego.

Las funciones sociales te permiten unirte a gremios, participar en desafíos y realizar misiones en grupo donde los equipos derrotan monstruos completando tareas juntos. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de hábitos, el progreso del personaje y el historial social bajo tu control sin depender del servicio público.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Habitica

Gestión de tareas RPG

Gana experiencia, oro y equipo completando tareas reales — sube de nivel a tu personaje de la misma manera que mejoras tus hábitos.

Hábitos y tareas diarias

Rastrea comportamientos repetibles con hábitos y establece tareas recurrentes con tareas diarias que se reinician cada día, con penalizaciones de salud por los elementos perdidos.

Misiones en grupo

Forma equipo con amigos o colegas para derrotar monstruos juntos — cada tarea completada inflige daño, haciendo que la responsabilidad grupal sea genuinamente divertida.

Sistema de clases

Desbloquea las clases Guerrero, Mago, Pícaro o Sanador al nivel 10, cada una con habilidades únicas que complementan diferentes estilos de productividad.

Recompensas personalizadas

Crea incentivos personales vinculados a la finalización de tareas — usa el oro ganado para desbloquear recompensas del mundo real que tú mismo defines.

¿Por qué ejecutar Habitica en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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