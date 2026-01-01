Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en la web, centrado en el inventario de alimentos. Rastrea lo que tienes, cuándo caduca y cuánto consumes, luego utiliza esos datos para generar listas de compras precisas, prevenir el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tienes en la despensa.

Alojarlo tú mismo en tu VPS significa que los datos de inventario de tu hogar permanecen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en la tienda, y nunca estarán ligados a una suscripción ni serán cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto con otros servicios incluso en un VPS modesto.