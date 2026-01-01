Implementa Grimmory con instalación de un solo clic.
Gestor de biblioteca digital autoalojada para libros electrónicos, cómics y audiolibros con metadatos automáticos y un lector integrado.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Grimmory
Grimmory es un gestor integral de colecciones de libros autoalojado que convierte archivos digitales dispersos en una biblioteca bellamente organizada. Es compatible con libros electrónicos (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, cómics (CBZ, CBR) y audiolibros (M4B, MP3), y obtiene automáticamente títulos, portadas, descripciones y géneros de Google Books, Open Library y Amazon en el momento en que se añaden los archivos.
El autoalojamiento en tu VPS elimina las cuotas de almacenamiento, la dependencia de una plataforma y la monitorización de contenido comunes en los servicios comerciales de libros electrónicos. Toda tu biblioteca —junto con el progreso de lectura, los resaltados y las cuentas multiusuario— permanece en el hardware que posees, accesible desde cualquier navegador o sincronizada con lectores electrónicos Kobo a través de OPDS.
Funciones clave de Grimmory
Enriquecimiento automático de metadatos
La portada, los detalles del autor, las descripciones y los géneros se obtienen automáticamente de Google Books, Open Library y Amazon cuando se importan libros.
Lector Multiformato Integrado
Lee archivos EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ y CBR directamente en el navegador con temas personalizables, tamaños de fuente y seguimiento del progreso de lectura.
Kobo y Sincronización OPDS
Sincroniza tu biblioteca y tu posición de lectura con lectores electrónicos Kobo y cualquier aplicación compatible con OPDS para una lectura fluida sin conexión en dispositivos dedicados.
BookDrop Autoimportación
Coloca nuevos archivos en una carpeta monitoreada y Grimmory los importa automáticamente — no se requieren cargas manuales ni entrada de metadatos.
Soporte multiusuario
Crea cuentas individuales con historiales de lectura y niveles de permiso separados, lo que hace que Grimmory sea ideal para familias y grupos de lectura que comparten una misma biblioteca.
¿Por qué ejecutar Grimmory en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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