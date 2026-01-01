Gotenberg es una API HTTP sin estado, enfocada en desarrolladores, para la generaciÃ³n de PDF y conversiÃ³n de documentos. Construida sobre Chromium y LibreOffice, convierte pÃ¡ginas HTML, Markdown, URLs, documentos de Word, hojas de cÃ¡lculo de Excel y mÃ¡s a PDF con una sola llamada a la API â€” sin librerÃ­as cliente, sin dependencias de instalaciÃ³n y sin estado que gestionar entre solicitudes.

Alojar Gotenberg en tu VPS mantiene el procesamiento de documentos dentro de tu infraestructura, eliminando las tarifas SaaS por conversiÃ³n, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos sobre documentos sensibles y permitiendo la integraciÃ³n con servicios internos a los que las API externas no pueden acceder.