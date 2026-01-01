Implementa Gotenberg con un solo clic.
API de Docker sin estado para convertir HTML, documentos de Office y URL a PDF de alta calidad.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gotenberg
Gotenberg es una API HTTP sin estado, enfocada en desarrolladores, para la generaciÃ³n de PDF y conversiÃ³n de documentos. Construida sobre Chromium y LibreOffice, convierte pÃ¡ginas HTML, Markdown, URLs, documentos de Word, hojas de cÃ¡lculo de Excel y mÃ¡s a PDF con una sola llamada a la API â€” sin librerÃas cliente, sin dependencias de instalaciÃ³n y sin estado que gestionar entre solicitudes.
Alojar Gotenberg en tu VPS mantiene el procesamiento de documentos dentro de tu infraestructura, eliminando las tarifas SaaS por conversiÃ³n, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos sobre documentos sensibles y permitiendo la integraciÃ³n con servicios internos a los que las API externas no pueden acceder.
Funciones clave de Gotenberg
HTML a PDF
Renderiza cualquier pÃ¡gina HTML o URL a PDF usando un motor Chromium completo, conservando las fuentes, CSS y el contenido renderizado con JavaScript exactamente como se muestra en un navegador.
ConversiÃ³n de Documentos de Office
Convierte archivos de Word, Excel y PowerPoint a PDF a travÃ©s de la integraciÃ³n de LibreOffice, compatible con toda la gama de formatos de Microsoft Office y OpenDocument.
Arquitectura sin estado
Cada solicitud de API es completamente independiente y no tiene estado de sesiÃ³n, lo que hace que Gotenberg sea trivialmente escalable y seguro de reiniciar o reemplazar sin pÃ©rdida de datos.
Soporte de Webhook
Descarga las conversiones de larga duraciÃ³n a devoluciones de llamada de webhook asÃncronas, liberando tu aplicaciÃ³n de bloqueos mientras se procesan documentos grandes.
MÃ©tricas de Prometheus
El endpoint de mÃ©tricas integrado ofrece visibilidad instantÃ¡nea de las tasas de solicitud, las duraciones de conversiÃ³n y las profundidades de cola para supervisar tu pipeline de documentos.
Â¿Por quÃ© ejecutar Gotenberg en Hostinger?
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