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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Gopeed

Gopeed es un gestor de descargas de cÃ³digo abierto y alta velocidad que acelera las transferencias dividiendo cada archivo en mÃºltiples conexiones concurrentes. Soporta HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet de forma predeterminada, y su sistema de extensiones te permite aÃ±adir soporte para sitios y protocolos adicionales. Construido sobre un motor Go con una interfaz web limpia, Gopeed funciona igual en cualquier lugar y se gestiona completamente desde tu navegador.

Autoalojar Gopeed en tu VPS significa que las descargas se ejecutan con el ancho de banda del centro de datos y finalizan en segundo plano, independientemente de tu dispositivo o conexiÃ³n local. Los archivos completados se almacenan en el servidor para su posterior recuperaciÃ³n, y mantienes el control total sobre tu historial de descargas y datos sin depender de extensiones de navegador o servicios de descarga comerciales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Gopeed

AceleraciÃ³n de MulticonexiÃ³n

Divide cada descarga en mÃºltiples conexiones paralelas para utilizar todo el ancho de banda disponible y finalizar mÃ¡s rÃ¡pido.

Soporte multiprotocolo

Descarga a travÃ©s de HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet desde una Ãºnica interfaz unificada.

Sistema de ExtensiÃ³n

Instala extensiones para aÃ±adir soporte para nuevos sitios, protocolos y comportamiento de descarga personalizado.

GestiÃ³n basada en navegador

Poner en cola, supervisar y controlar cada descarga desde cualquier dispositivo con un navegador web. No requiere instalaciÃ³n de cliente.

Velocidades de descarga del centro de datos

Las descargas se ejecutan en tu VPS a la mÃ¡xima velocidad de ancho de banda del servidor, liberando tu dispositivo local y tu conexiÃ³n a internet.

Â¿Por quÃ© ejecutar Gopeed en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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