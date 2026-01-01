Gopeed es un gestor de descargas de cÃ³digo abierto y alta velocidad que acelera las transferencias dividiendo cada archivo en mÃºltiples conexiones concurrentes. Soporta HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet de forma predeterminada, y su sistema de extensiones te permite aÃ±adir soporte para sitios y protocolos adicionales. Construido sobre un motor Go con una interfaz web limpia, Gopeed funciona igual en cualquier lugar y se gestiona completamente desde tu navegador.

Autoalojar Gopeed en tu VPS significa que las descargas se ejecutan con el ancho de banda del centro de datos y finalizan en segundo plano, independientemente de tu dispositivo o conexiÃ³n local. Los archivos completados se almacenan en el servidor para su posterior recuperaciÃ³n, y mantienes el control total sobre tu historial de descargas y datos sin depender de extensiones de navegador o servicios de descarga comerciales.